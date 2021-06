Italia, infortunio Florenzi: il terzino salta la Svizzera, pronto Di Lorenzo

L’ unica nota negativa dopo l’esordio di ieri dell’ Italia è data dall’ infortunio di Alessandro Florenzi. Il terzino del Paris Saint-Germain ha lasciato il campo a fine primo tempo per un indurimento al polpaccio. Il calciatore si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura che lo costringerà a saltare il match di mercoledì contro la Svizzera. Gli esami hanno comunque scongiurato il pericolo di una lesione, quindi potrà essere regolarmente a disposizione del commissario tecnico per le gare successive. Per la sfida di mercoledì si candida a questo punto per una maglia da titolare Giovanni Di Lorenzo, che ha ben figurato nel secondo tempo del match con la Turchia.

gianlucadimarzio.com