Ieri ha giocato contro l’Italia, il turco Celik è sull’agenda azzurra

La lacuna più grossa è da diverse stagioni a sinistra, praticamente da quando, purtroppo, Ghoulam si è infortunato. Il solo Mario Rui e l’adattamento di Hysaj non hanno potuto che mettere le classiche pezze al problema senza risolverlo. Oggi pare che ci sia un nome nuovo per il mercato del Napoli proprio per quella zona del campo. E’ quello Mehmet Zeki Celik, uno dei protagonisti dell’inaspettato successo del Lille in Ligue 1 nella stagione da poco conclusa. Il terzino turco, classe 1997 che ieri sera ha affrontato l’Italia di Insigne, (prova per nulla esaltante, in verità) è sul taccuino di Roma e Napoli per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da Rai Sport sia Mourinho che Spalletti avrebbero messo gli occhi sul terzino che gioca in Francia: l’ottima stagione con il Lille ha fatto lievitare il valore di mercato di Celik intorno ai 20 milioni di euro.

