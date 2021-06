Ieri è toccato all’amico Lorenzo, ma oggi è il giorno di Dries. Stasera Belgio/Russia

Ancora noi. Ancora lui. Ancora Mertens. L’esordio europeo del Belgio è nel segno dell’attaccante napoletano, che dopo l’ottimo mondiale in Russia nel 2018 è chiamato ancora una volta a fare la differenza lì davanti. Il primo banco di prova per la sua nazionale non sembra insuperabile, visto che la Russia (al netto dei 30 mila tifosi che spingeranno dalle tribune dello stadio San Pietroburgo) è una squadra giovane, ma certamente alla portata della corazzata belga. L’unico dubbio per il ct Martinez è legato alla condizione delle sue stelle. De Bruyne e Hazard, infatti, vengono rispettivamente da un infortunio nella finale di Champions e da un paio di stagioni fatte da tanti bassi e pochi alti. E allora a dover accendere la luce in avanti toccherà proprio a Mertens, primo incaricato nel compito di armare l’arco pressoché infallibile del bomber Lukaku.

B Majorano (Il Mattino)