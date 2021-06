EUROPEI/Belgio-Russia 3-0: Tutto facile per i diavoli rossi

Il Belgio parte forte ed alla prima occasione utile sblocca subito la gara. Palla in profondità di Mertens per Lukaku in fuorigioco, ma un intervento di Semenov mette in gioco l’attaccante che col sinistro batte Shunin. 1-0. Al 18′ il Belgio sfiora il raddoppio con Lukaku che serve Dendoncker, ma il rimbalzo non favorisce la conclusione del belga. Al 34′ il Belgio trova il 2-0. Cross di Torgen Hazard, sbaglia l’uscita Shunin, il pallone arriva a Munier appena entrato sigla il raddoppio. All’intervallo è 2-0. Nella ripresa gara brutta poche occasioni da rete. Al 56′ Lukaku conclude dal limite dell’area di rigore, ma il tiro dell’attaccante belga è murato. All’88’ il Belgio sigla il 3-0. Lancio in profondità di Munier per Lukaku che va via in velocità e col destro batte Shunin. Al fischio finale è 3-0.

TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (77′ Vermaelen); Castagne (27′ Meunier), Dendoncker, Tielemans, Carrasco (77′ Praet); Mertens (72′ E. Hazard), Lukaku, T. Hazard. C.T.: Martinez

RUSSIA (5-3-2): Shunin; Fernandes, Barinov (46′ Diveev), Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (43′ Karavaev); Zobnin (63′ Mukhin), Ozdoev, Kuzyaev (30′ Cheryshev, 63′ Miranchuk); Golovin, Dzyuba. C.T.: Cherchesov

MARCATORI: 10′ e 88′ Lukaku, 34′ Meunier (B).

ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (SPA)

NOTE: AMMONITI: