Euro 2020 -Ore 15 Galles/Svizzera a Baku «Nel girone tutti alla pari». Le possibili formazioni

«Sappiamo che è un girone molto difficile ed è complicato indicare una favorita anche se tutti conoscono il valore e il prestigio dell’Italia». Alla vigilia del debutto europeo contro la Svizzera, oggi pomeriggio a Baku, il capitano del Galles Bale non nasconde le ambizioni della sua nazionale, semifinalista dell’ultima edizione degli Europei 2016 in Francia. «Non ci interessa se veniamo considerati sfavoriti rispetto alle altre squadre del gruppo: alla fine è il campo che parla», ha detto l’attaccante. Dello stesso tenore le dichiarazioni del ct svizzero Petkovic, ex allenatore della Lazio: «Rispetto per i prossimi avversari ma senza dimenticare le ambizioni della Svizzera, che mira sempre più in alto. Il Galles è una squadra che merita sicuramente rispetto. Dovremo dare il 120% senza però avere paura, una volta in campo. Ogni partita deve essere un trampolino verso la prossima, perché vogliamo migliorare costantemente».Mercoledì Petkovic tornerà a Roma per affrontare alla guida della Svizzera la seconda gara del girone contro l’Italia di Mancini. Fonte: (Il Mattino)

Grafico CdS