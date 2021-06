EURO 2020 – Galles-Svizzera 1-1, buon risultato per l’ltalia di Mancini

Questo pomeriggio a Baku si è giocata l’altra sfida del girone A, dove c’è anche l’Italia, tra il Galles e la Svizzera. Nel primo tempo i britannici sfiorano il vantaggio con Moore, bella parata di Sommer in calcio d’angolo. Rispondono i ragazzi di Petkovic con Share di tacco, parata di Ward. Partita che resta incerta, nel recupero Seferovic spreca da ottima posizione su assist di Embolo. Quest’ultimo ad inizio ripresa sblocca il match di testa su calcio d’angolo. Il match sembra in discesa per rossocrociati, ma arriva il pareggio del Galles, di testa con Moore. Nel finale di gara rete annullata alla Svizzera con Gavrancic, per fuorigioco dato dal VAR. Un punto a testa che fa felice l’Italia di Mancini, quindi da sola in testa alla classifica, ora dovrà affrontare i ragazzi di Petkovic il 16 Giugno alle ore 21,00.

GALLES-SVIZZERA 1-1

(74’ Moore; 49’ Embolo)

Ammoniti: 47’ Moore nel Galles. 30’ Schar, 63’ Mbabu nella Svizzera.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey (90’+2 Ampadu); Bale, Moore, James (75’ Brooks). Allenatore: Robert Page.



SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri (66’ Zakaria); Embolo, Seferovic (84’ Gavranovic). Allenatore: Vladimir Petkovic.

La Redazione