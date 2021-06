Due gioielli svedesi negli appunti di Giuntoli, con il sogno Torres

Pau Torres del Villarreal non è più una scommessa. Non lo è da tempo. Giuntoli lo ha cercato già l’estate scorsa, quando era ancora abbordabile: ora costa non meno di 40 milioni. Inavvicinabile. Con più interesse verranno seguite le prove di Skov Olsen, che gioca in serie A nel Bologna. Non proprio una prima scelta, perché lì, sulla fascia, il Napoli è strapieno. Ma qualche chiacchiera, informale, con il ds bolognese Bigon c’è stata. Così come per un altro gioiello sempre del Bologna e che gioca nella Svezia (ma è positivo al Coronavirus e salta almeno la gara d’esordio con la Spagna in questo Euro2021): Mattias Svanberg, 22 anni, già abituato al 4-2-3-1 che sarà uno dei fari tattici di Spalletti. Costa almeno 25 milioni di euro, con Milan e Inter pronte a contenderselo. E il Napoli alla finestra. P. Taormina (Il Mattino)