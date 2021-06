DIFESA – Oltre Mandava, Giuntoli ha un altro nome per la fascia sinistra che gioca in Olanda

Il mercato del Napoli, riguarderà più ruoli da ricoprire, oppure in alcuni casi da rifare, come ad esempio le fasce della zona di difesa. L’unica certezza è Giovanni Di Lorenzo, ieri ingresso in campo per l’esordio all’Europeo, Malcuit invece verrà valutato da Spalletti. A sinistra addio certo ormai di Hysaj, mentre Ghoulam è ancora infortunato. Si dovrà trovare un’alternativa a Mario Rui. Oltre a Mandava del Lille, favorito per il club azzurro, c’è Gudmunsson del Groningen, dove il campionato olandese è da sempre seguito da Giuntoli e il suo scouting, insomma piantate le bandierine in attesa di necessità.

La Redazione