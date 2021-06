Ceferin: «Superlega? Sarà fatta giustizia Quei tre club sono come bambini viziati»

Aleksander Ceferin: «Voglio soltanto dire che la giustizia è lenta, ma arriva sempre. Non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra commissione disciplinare, ma l’input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo: prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti». Così il presidente dell’Uefa in un’intervista a Rai sport prima dell’inizio di Euro2020, sulla sospensione dei provvedimenti disciplinari a carico di Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club rimasti nella Superlega. «A volte ho la sensazione – ha aggiunto Ceferin – che questi tre club siano come i bambini che saltano la scuola per un po’, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia». Su Andrea Agnelli, il presidente della Juve di cui era stato amico fino alla rottura sulla Superlega, ha detto: «Stringergli la mano? Non vorrei replicare ma credo che lui lo sappia». Fonte: Il Mattino