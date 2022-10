Bezzi: “Mancini ha costruito un grande gruppo. Insigne e Spinazzola hanno fatto la differenza contro la Turchia”

“Gli azzurri di Roberto Mancini sono partiti benissimo, addirittura meglio di quanto ci si aspettasse, in questo campionato europeo – queste le parole di Gianni Bezzi, giornalista Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda tutti i sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. I numeri di questa nazionale si stanno avvicinando a quelli strepitosi raggiunti sotto la guida di Vittorio Pozzo. Vanno fatti i complimenti al commissario tecnico per aver creato un gruppo eccezionale, sono tutti partecipi alla gara, anche i ragazzi che stanno in panchina. Poi è bello vedere come gli amici storici di Roberto, ovvero Vialli e Lombardo su tutti, si divertano e siano sempre sul pezzo. Ora bisogna solo stare attenti a non montarsi la testa ed a tenere i piedi ben saldi a terra. Insigne e Spinazzola hanno fatto la differenza nella partita contro la Turchia, oserei dire che sono state le due punte di diamante di un grandissimo gruppo. Poi c’è la costante che si chiama Ciro Immobile: il napoletano non ha mai smesso di fare gol. I presupposti per fare bene a Euro 2020 ci sono tutti, ma occhio a sottovalutare il prossimo avversario, ovvero la Svizzera. Con la Rai seguiremo h24 tutta la competizione, trasmettendo in diretta una partita al giorno e tutte le gare della nostra Italia”.