Per comunicare meglio, la Roma si affida a Maurizio Costanzo

Di questi tempi la comunicazione, social e no, è divenuta fondamentale anche nelle società di calcio. La Roma ha pensato bene di scegliere qualcuno che se ne occupa da un bel po’ di tempo. Infatti è Maurizio Costanzo il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma, club che un mese fa ha ingaggiato lo Special One Mourinho. È quanto fa sapere lo stesso giornalista con una breve nota. «Darò il mio contributo per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma».