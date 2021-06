ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sarri e le prime idee per la Lazio del futuro”

Nel corso della trasmissione di One Station Radio, “Il Sogno nel Cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com”. “Sarri? Nelle prossime settimane valuterà l’organico a disposizione e deciderà chi può essere più adatto al suo gioco. Tra gli incedibili, sicuramente Immobile, Milinkovic-Savic, fulcro del centrocampo, forse Luis Alberto per la sua versatilità e infine Acerbi. Quest’ultimo quando era a Napoli, il mister lo aveva messo nella lista per la difesa, come alternativa ad Albiol e Koulibaly. C’è da capire se Lazzari potrà giocare come terzino destro e non a tutta fascia, come Cuadrado alla Juventus. Se Sarri dovese giocare con il 4-3-3 Correa potrebbe non essere adatto visto che non è un esterno offensivo e potrebbe finire sul mercato”.

La Redazione