Matteo Politano: “Pronto a tifare Italia come non mai”

E’ stato ad un passo nel far parte del gruppo Italia in vista degli Europei, ma alla fine resta a casa con la sua Ginevra in attesa del figlio. L’esterno destro del Napoli Matteo Politano su Facebook, incoraggia gli azzurri in vista dell’esordio contro la Turchia. “Pronto a tifare con non mai!”.

La Redazione