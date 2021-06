Lorenzo Insigne: “L’esordio? Non me lo aspettavo. Abbiamo esultato come ci ha detto nel video Lino Banfi”

L’Italia batte all’esordio la Turchia agli Europei e lancia un messaggio forte alle dirette concorrenti. Ai microfoni di Sky, le parole di Lorenzo Insigne. “Il mio esordio? Non me lo aspettavo. Nel primo tempo non eravamo gli stessi, abbiamo sofferto il gioco degli avversari, però non ci siamo disuniti. Anche dopo il rigore non concesso siamo rimasti tranquilli. Ormai seguiamo alla perfezione le idee del mister, le applichiamo sul campo e soprattutto ci divertiamo. Contento per il gol anche se posso fare sempre di più. Il video di Lino Banfi? Ce lo ha detto Chiellini che c’era stato il suo messaggio, all’inizio pensavamo che era uno scherzo, ma poi si è visto che era tutto vero. Io e Immobile abbiamo esultato con l’esclamazione “porca puttena” “.

La Redazione