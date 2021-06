Interviene la Uefa: l’Ucraina deve cambiare la maglia ufficiale

Sulla questione delle maglie dell’ Ucraina deve intervenire la Uefa. Imperativo categorico è quello di cambiarle. Il “Gloria ai nostri eroi” con un disegno che comprende anche la Crimea che ora appartiene alla Russia, ha suscitato la reazione, di conseguenza le proteste della federazione russa e ieri pomeriggio la Uefa ha imposto alla nazionale dell’Ucraina di cambiare la sua maglia ufficiale, considerata politica proprio per il suo riferimento alla Crimea. «Dopo un’analisi più approfondita», questo slogan scandito durante la rivolta popolare anti-russa a Maidan nel 2014 è «chiaramente di natura politica» e «deve quindi essere ritirato (…) in vista delle partite ufficiali della Uefa», ha fatto sapere la Uefa. La Russia si è detta “soddisfatta” per la decisione.