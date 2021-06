In vista dei due ritiri c’è ancora il “dubbio” Lozano

Manca ancora più di un mese dal ritiro di Dimaro-Folgarida, però per Spalletti c’è una buona e una potenziale meno, per quando concerne la rosa. L’aspetto positivo è che potrà avere Victor Osimhen, occasione per far crescere il bomber nigeriano tra schemi e non solo. Invece potrebbe non esserci Hirving Lozano, perchè il Messico vorrebbe portarlo alle Olimpiadi di Tokyo come fuoriquota. Il calciatore è indeciso sul da farsi, anche se nei giorni precedenti, sembra che abbia scelto di dire no. Sulla sua scelta definitiva se ne saprà di più nelle prossime settimane.

La Redazione