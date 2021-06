Il Genoa vuole Ounas, ecco quanto vuole il Napoli

Il Genoa di Ballardini è alla ricerca di un attaccante esterno per la prossima stagione e non mancano i nomi sull’agenda di Marroccu. Dopo aver incassato il no di Junior Messias, il club ligure del presidente Preziosi punta con decisione su Adam Ounas. I rossoblù sono disposti ad arrivare a 5 milioni, il Napoli invece, secondo calciomercato.com, ne vuole 8 milioni. Al momento c’è distanza, soprattutto perchè il club azzurro lo vuole cedere a titolo definitivo e non in prestito, visto che il contratto scadrà tra un anno.

La Redazione