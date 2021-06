Gli europei saranno un mese di appunti per Giuntoli e Spalletti. Napoli e Fiorentina su un croato

Josip Brekalo, destinato sulla carta a fare da alternativa a Rebic nella Croazia (che è nel girone con Scozia, Rep. Ceca e Inghilterra). Ma nel Wolfsburg in Bundesgliga, è uno degli intoccabili. Ovviamente, non c’è solo il Napoli per questa ala ma anche la Fiorentina, la Roma e il Milan. Viene valutato circa 14 milioni di euro. Insomma, tutti al lavoro. Per Spalletti e Giuntoli e i loro rispettivi staff sarà un mese solo di appunti e di supervisioni. Altro che gare davanti alla tv.

P. Taormina (Il Mattino)