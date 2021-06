Gli Europei di calcio, dal divano di casa Jackal, con RaiPlay

, annuncia orgogliosa Elena Capparelli, direttrice di rete. E napoletani saranno i suoi artefici: «Gli Europei a casa dei Jackal» andrà in onda da stasera in streaming – e in diretta – su RaiPlay, dallo Studio tv1 della sede di Fuorigrotta, in occasione dell’esordio dell’Italia contro la Turchia. Protagonista sarà il gruppo comico partenopeo, che tornerà, poi, per quelle con Svizzera e Galles e, si spera, anche dopo.

Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone: «Una premessa. Non ci intendiamo di calcio, ma proprio questo è il bello. Sulle ali dell’ironia e della leggerezza, nostre cifre caratteriali, speriamo di intrattenere non superesperti e malati, ma chiunque guardi alle partite come occasione per stare in compagnia, scherzare e tifare tutti insieme. Nello studio tv trasformato nel nostro loft, riceveremo il pubblico come amici che vengono a vedere la partita da noi». Con loro, nella prima puntata, gli ospiti Carolina Morace, la comica Michela Giraud e Stefano De Martino.

