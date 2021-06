GdS – Il Napoli ha scelto chi cederà tra Fabian Ruiz e Koulibaly

Il mercato del Napoli, inevitabilmente dovrà vendere un big, per fare cassa, ma la novità, come riporta la Gazzetta dello Sport, che forse dovrà esserne sacrificato uno solo. Gli indiziati sono Fabian Ruiz e Koulibaly, però la sensazione è che sia lo spagnolo a dover dire addio al club azzurro. Il difensore senegalese, vuole restare, convinzione anche del presidente De Lauentiis, del d.s. Giuntoli e soprattutto dell’allenatore Luciano Spalletti. K2 sta bene a Napoli e non vuole andare via, quindi se non arrivassero offerte concrete e irrinunciabili, allora sarà ancora in azzurro.

La Redazione