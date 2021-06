(Formazioni) Turchia-Italia, in attacco gli “amici” Insigne e Immobile

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma, con la presenza delle alte cariche dello Stato e dello sport, inoltre con oltre 16 mila spettatori, inizierà l’Europeo e c’è grande attesa per l’Italia. Per la squadra del c.t. Mancini, viene da ben 27 risultati utili di fila, affronterà la Turchia. Sull’undici titolare, nessun dubbio, recuperato Verratti, ma giocherà Locatelli. In attacco spazio al tridente: Berardi, Immobile e Insigne. Per gli avversari dell’Italia occhio al milanista Calhanoglu, al talentuoso Yazici e all’esperto attaccante Yilmaz. Tutto pronto si aspetta solo il fischio d’inizio.

Fonte: CdS