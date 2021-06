Fabiani, ds Salernitana: “La nuova proprietà darà continuità ai risultati”

Angelo Fabiani, diretto sportivo della Salernitana, è intervenuto 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Non ci aspettavamo il campionato disputato, in corso d’opera ci siamo accorti che potevamo fare qualcosa di importante. La proprietà ha dato mandato a dei legali dilavorare alla cessione, a stretto giro si troverà la soluzione migliore per la Salernitana. Si sono avvicinati diversi soggetti, ma probabilmente non erano i profili giusti, non hanno ben capito che la nostra società è solida, non troveranno il portafoglio vuoto. C’è bisogno di un imprenditore che continui il lavoro, il progetto tecnico in Serie A. Lotito sta chiedendo il valore esatto della Salernitana, il prezzo è congruo, nulla di più, non si vuole assolutamente speculare. Possibilità di non cedere? Ho letto su di un quotidiano che questo non è possibile, e allora mi chiedo come sia possibile che la Sampdoria vive in un blind trust? Una strada che si può percorrere è questa, tutelando sia la Lega che il club, ma ci vuole tempo. Ciò che va fatto è liberarsi da questo equivoco, è assurdo che un parente non possa avere la stessa società di un altro suo familiare. Non c’è bisogno di essere imparentati per fare imbrogli. I nostri legali stanno lavorando per far accettare questa soluzione alla Lega. I tifosi devono stare tranquilli: anche se dovessimo venderla, la nuova proprietà darebbe continuità ai risultati raggiunti. Europei? Ogni partita ha il suo coefficiente di difficoltà, il lavoro di Mancini è stato molto buono, ora bisogna confermare quanto fatto fino ad oggi. Mi auguro che si arrivi più in alto possibile ”.