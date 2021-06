Eurofenomeni – I giovani inglesi d’oro

I giovani più forti li ha l’Inghilterra, Foden, 21 anni, attaccante del Manchester City che ha vinto la Premier League e Mount, 22 centrocampista del Chelsea, che ha trionfato in Champions battendo in finale proprio il City. Due talenti straordinari: Foden cominciò a 9 anni con il Manchester City, ha fatto tutta la trafila e esordì in prima squadra a 17 anni in un match di Champions League contro il Feyenoord e lo stesso anno con l’under 17 dell’Inghilterra vinse il Mondiale. Mount è un centrocampista di qualità del Chelsea, splendido l’assist in verticale per Havertz sul gol vincente nella finale di Champions con il City. L’altro giovane formidabile dell’Inghilterra è Rashford, il 23 enne del Manchester United che ha segnato il rigore decisivo nell’ultimo test contro la Romania. In attacco le altre due stelle sono Kane, il bomber del Tottenham e Sterling del Manchester City. Roberto Ventre (Il Mattino)