Eurofenomeni – Capitolo a parte per Ronaldo e Lewandowski

Capitolo a parte per i super bomber che più invecchiano e più segnano Cristiano Ronaldo, capitano e stella assoluta del Portogallo campione in carica in Francia nel 2016 e Robert Lewandowski, capitano e uomo guida della Polonia. Due colossi delle loro nazionali: 36 anni compiuti il portoghese, 175 presenze e 104 gol, trentun’anni ad agosto il polacco che in nazionale ha collezionato 119 presenze segnando 66 reti. Portogallo e Polonia dipendono dai loro gol, altri elementi di qualità nella nazionale lusitana sono Bruno Fernandes del Manchester United e Bernardo Silva del Manchester City, nella Polonia l’azzurro Zielinski. Roberto Ventre (Il Mattino)