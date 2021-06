Euro 2020 – Una gara di alto livello sarà arbitrata da Daniele Orsato

Scrive l’Ansa c irca la prima designazione a Euro 2020 per Daniele Orsato, l’arbitro italiano inserito nella squadra dei direttori di gara per il torneo che prende il via stasera con Italia-Turchia. Dirigera’ Inghilterra-Croazia, partita del gruppo D in programma domenica a Wembley (ore 15).La squadra arbitrale si completa con Alessandro Giallatini e Fabiano Preti come assistenti di linea, Massimiliano Irrati al Var (assistito dal portoghese João Pinheiro e dall’italiano Filippo Meli e come terzo assistente da Paolo Valeri). Quarto uomo l’olandese Björn Kuipers Austria-Macedonia del Nord, partita del gruppo C in programma a Bucarest sempre domenica (ore 18), sarà diretta dallo svedese Andreas Ekberg; il tedesco Felix Brych e’ stato infine designato per l’ultima partita in programma domenica, Olanda-Ucraina (Amsterdam, ore 21)