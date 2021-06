EURO 2020 – Turchia-Italia 0-3, tris all’esordio per gli azzurri. Insigne e Di Lorenzo spettacolari

Questa sera allo stadio Olimpico c’è stato l’esordio dell’Italia contro la Turchia, con 16 mila spettatori, a fare da cornice. Inizio di gara dove la squadra di Gusin, si chiude bene e concede poco agli azzurri. La prima occasione è di Lorenzo Insigne che a giro, manda fuori da dentro l’area di rigore. Ancora l’Italia che spinge, con Chiellini di testa super parata di Cakir. Partita che viene ben gestita dalla squadra azzurra, anche con Immobile, tiro debole e centrale. Nella ripresa entra Di Lorenzo e c’è una marchia in più sulla fascia destra. Per gli ospiti contropiede di Under, deviato da Spinazzola e blocca Donnarumma. Dopo un minuto arriva il vantaggio, cross di Berardi e autorete di Demiral. La partita ora è una sola metà campo e arriva il raddoppio, tiro di Spinazzola, respinge Cakir e Immobile segna da pochi passi. Nel finale l’attaccante della Lazio serve Insigne che a giro rasoterra batte il portiere turco. Oltre al capitano, molto bene anche Spinazzola, Chiellini e in crescita Locatelli e Berardi. Il 16 Giugno la seconda sfida contro la Svizzera, ma inizio da sogno per l’Italia.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir 5,5; Celik 5, Soyuncu 5, Demiral 4,5, Meras 5; Yokuslu 4,5 (64′ Kahveci 5), Tufan 4,5 (64′ Ayhan 5); Karaman 5,5 (76′ Dervisoglu s.v.), Calhanoglu 5, Yazici 4,5 (46′ Under 6); Yilmaz. All.: Gunes 5

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5,5 (46′ Di Lorenzo 6,5), Bonucci 6, Chiellini 7, Spinazzola 7; Barella 6,5, Jorginho 6, Locatelli 6,5 (73′ Cristante s.v.); Berardi 7 (84′ Bernardeschi s.v.), Immobile 6,5 (80′ Chiesa s.v.), Insigne 7 (80′ Belotti s.v.). All.: Mancini 6,5