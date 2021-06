Dries Mertens è deciso sul suo futuro: “Non voglio lasciare il Napoli”

Il Belgio esordirà all’Europeo domani sera all’Europeo contro la Russia, ieri in conferenza stampa è interventi l’attaccante dei fiamminghi e del Napoli Dries Mertens. Il “Ciro” partenopeo ha parlato anche del suo futuro: “Non dovrei parlare del club azzurro in questo momento, ma posso dirvi che non ho alcun motivo di lasciare il Napoli. Sto bene e non be vedo il perchè”. Nelle scorse settimane si era parlato di una sua cessione, anche per il suo ingaggio, ma il belga ha spazzato via qualsiasi dubbio.

La Redazione