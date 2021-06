Dallo scambio Napoli-Sassuolo, potrebbe arrivare il vice-Meret

Uno dei temi che avevano tenuto banco nella precedente gestione di Gennaro Gattuso, è stato sicuramente l’alternanza dei portieri. Dall’arrivo di Spalletti, la sensazione è che possa essere Meret in vantaggio ad essere il titolare, rispetto ad Ospina. Sull’estremo difensore colombiano, giocherà la Copa America dal 13 al 10 Luglio, ci potrebbe essere uno scambio con il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, Consigli potrebbe essere lui il vice di Meret, per fargli da chioccia, oltre ad avere il contratto in scadenza con il club neroverde. Su Ospina c’è anche la Juventus, ma ad oggi sembra il Sassuolo in vantaggio rispetto ai bianconeri.

La Redazione