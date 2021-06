Nei prossimi giorni, potrebbero esserci importanti novità per la serie A femminile, in modo particolare sul futuro della Sampdoria. La Figc se dovesse dare l’o.k., il club ligure del presidente Ferrero prenderebbe il posto della Florentia. La società toscana ripartirebbe dalla serie C, come detto dal suo presidente Becaglia in conferenza stampa.

La Redazione