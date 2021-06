Topic allenò Basic, lo presenta così: “E’ un centrocampista moderno box to box, sul Rudes e il Napoli…”

Uno dei nomi oggi più accostati al Napoli è quello di Toma Basic, centrocampista croato di 24 anni e dall’estate 2018 in forza al Bordeaux. La trattativa sarebbe a buon punto.Per conoscere meglio e per parlare del giocatore, EuropaCalcio.it ha contattato in Zeljko Sopic, suo allenatore nel 2014/2015 tra le fila dell’NK Rudes, alla prima stagione di Basic da giocatore professionista.

Così il tecnico croato: “Basic arrivava dal settore giovanile dell’Hajduk Spalato, era ancora un ragazzo di 18 anni ma ebbi da subito un’ottima impressione di lui.

Era silenzioso e si allenava sempre al massimo. Essendo ancora molto giovane, non era una prima scelta per il Rudes, e infatti iniziò dalla panchina. Ma in meno di 2 mesi divenne titolare inamovibile. Conquistò tutto da solo grazie al suo lavoro, non ebbe alcun aiuto esterno.

Devo dire anche che il suo precedente approdo all’Hajduk, ambiente perfetto per i ragazzi, lo ha aiutato molto: era indubbiamente molto bravo, ma nemmeno un top“.

Prosegue: “ Un ricordo particolare di Basic? Penso alla grande fiducia che ebbe in poco tempo dai suoi compagni di squadra. Nonostante avessero quasi tutti molti più anni lui, lo trattavano già come un leader.

Mentre da un punto di vista tecnico, in mezzo al campo sapeva fare tutto: aveva un’ottima visione di gioco e un grande tiro dai quindici metri“.

Poi: “È un centrocampista moderno box to box, non felicissimo che sia arrivato a questi livelli.

Le stagioni al Bordeaux? L’ho osservato vedendolo spesso giocare, lì è migliorato molto. Ivan Klasnic, mio carissimo amico, oltre al Werder Brema ha giocato anche al Nantes. Mi diceva che il campionato più faticoso e dove si correva di più era proprio la Ligue 1. Sono convinto che anche per Basic questi anni siano stati importanti“.

Infine: “Sarebbe bellissimo se andasse al Napoli. Tuttavia, tra 2-3 anni lo vedo in un club di Premier: in mezzo al campo sa fare davvero tutto“.

