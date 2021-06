Sostituto Buffon: sulla lista bianconera finisce anche Ospina

L’arrivo di Spalletti in casa Napoli dovrebbe voler dire porta azzurra affidata a Meret. Intanto, in bianconero, si allunga la lista di nomi per il ruolo di “sostituto Buffon” quale secondo portiere alle spalle di Szczesny. E dopo la suggestione che porta a Salvatore Sirigu, “rivale” di proprietà del Torino, Tuttosport riporta anche l’interesse per David Ospina, potenzialmente in uscita dal Napoli, e per Sergio Romero, che ha appena lasciato il Manchester United.