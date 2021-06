Il valzer delle panchine, mai così tanti cambi in una sessione estiva, ha un altro padrone per la serie A. Il Sassuolo ha ormai in pugno l’allenatore ex Empoli Alessio Dionisi, mentre in Toscana il candidato è Andreazzoli. Tra i due club i rapporti sono ottimi, visto che al club di Corsi potrebbe andare un calciatore delle rosa dei neroverdi.

La Redazione