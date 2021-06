Sara Gama (dif. Italia): “Che bello riavere il pubblico in vista della sfida contro i Paesi Bassi”

Questo pomeriggio allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, l’Italia del c.t. Milena Bertolini, affronterà i Paesi Bassi, primi nel ranking Uefa, alle ore 17,45. Test importante per le azzurre per arrivare al top tra un anno ai prossimi Europei. Ieri in conferenza stampa le parole del difensore Sara Gama. “Oggi sarà bello, siamo molto contente che ci sia il pubblico questa è la prima volta che riassaporiamo queste sensazioni, tra l’altro il pubblico ha fatto la differenza proprio qui a Ferrara. Sono tanti anni, che gioco con la maglia azzurra, l’esempio si trasmette con i gesti più che con le parole e mi piace interagire a mio modo con tutti quanti. Ogni volta è una sfida perché bisogna trovare vie di comunicazione nuove, soprattutto con le nuove generazioni. Ci mescoliamo apprendendo l’un l’altro perché insegnano qualcosa anche a me, c’è molto scambio”.

La Redazione