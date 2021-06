Palermo, agente: “Se il Napoli acquista 2-3 calciatori giusti può lottare per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Palermo , agente: “ Da buon meridionale ho le mie idee. Sono napoletano ma italiano e tifoso della Nazionale. Italia? Grande entusiasmo, grande qualità nei giovani. Sicuramente, farà una gran bella figura. Coppia centrale Bonucci-Chiellini? Se reggono siamo fortissimi, sono convinto che ce la faranno alla grande. Mercato Napoli? Emerson Palmieri mi piace molto, Zappacosta un ottimo calciatore ma non so se adatto al Napoli. Nel finale di stagione ha chiuso benissimo. I due esterni vanno presi: servono calciatori di spessore internazionale come Emerson. Spero in una squadra più competitiva: il Napoli può fare la corsa con l’Atalanta nella lotta scudetto. La questione è sempre di chi sceglie i giocatori e della loro competenza. Se il Napoli azzecca 2-3 acquisti può davvero lottare per lo scudetto”.