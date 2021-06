Nicolò Schira: “Accordo ad un passo per il rinnovo tra il Napoli femminile e Goldoni”

In attesa di conoscere le prime operazioni in entrata del Napoli femminile, dove tra gli obiettivi ci sono Martina Piemonte e Valeria Pirone per l’attacco, c’è un’importante notizia. Il collega Nicolò Schira aggiorna su twitter in tempo reale. “Nel pomeriggio la firma sul rinnovo del contratto con il #Napoli Calcio Femminile dell’attaccante Eleonora #Goldoni. Accordo già trovato nel weekend con il presidente Lello Carlino”.

La Redazione