Nello staff di Spalletti probabilmente anche una vecchia conoscenza dell’era Sarri

Spalletti è in vacanza? No, anzi è molto attivo, visto che per due anni è rimasto a guardare, perciò ha una voglia di riprendere e ricominciare di nuovo sulla panchina del Napoli. Costanti le call-conference con il presidente De Laurentiis, il d.s. Giuntoli per il mercato. Lui ha confermato che questo organico gli piace molto, anzi di più ed ha fatto richieste specifiche. Sul suo staff certi al momento Marco Domenichini (vice), Baldini (coordinatore tecnico) e Cacciaputi (preparatore). Si parla di Sinatti come preparatore atletico, ma nelle ultime ore anche di Sinatti che ha detto di no allo staff di Di Francesco all’Hellas Verona. Come preparatore dei portieri potrebbe esserci l’ex Fiorentina Rosalen Lopez. Infine un altro preparatore, ci potrebbe essere una sua vecchia conoscenza ai tempi dell’Inter Andorlini. A breve si conosceranno gli uomini di fiducia del tecnico di Certaldo.

La Redazione