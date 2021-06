Manolas, una certezza per Spalletti, in attesa di conoscere il futuro di K2

Luciano Spalletti, quando era sulla panchina della Roma, aveva come centrale di difesa Kostas Manolas e assieme ai vari Fazio e Rudiger, i numeri del reparto arretrato erano davvero confortanti. Il centrale greco era una certezza della compagine giallorossa, con un secondo e un terzo posto conquistati nell’era spallettiana. A Napoli purtroppo il giocatore ex Roma ha avuto diversi problemi fisici e non sempre ha trovato continuità. Quest’anno l’inizio era stato incoraggiante, assieme a Koulibaly, quest’ultimo ancora non si conosce il suo futuro. Poi il giocatore greco si è fermato per guai fisici. Nel finale di stagione il duo difensivo Manolas-Rrahmani ha dato ampie garanzie e questo aspetto non verrà preso alla leggera dal tecnico di Certaldo, in attesa di conoscere il destino di K2.

La Redazione