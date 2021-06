L. Marchetti, giornalista: “Terzino Sinistro? E’ sicuramente un nome per gli azzurri”

A Radio Marte nel corso è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Terzino sinistro? Se il Napoli non dovesse vendere nessuno sarebbe a posto così a parte quel ruolo. A oggi penso che sia la priorità del Napoli. Emerson Palmieri è sicuramente un nome, il Napoli ora però non è molto attivo nelle trattative ma nella ricerca del profilo.

Palomino al Napoli? Non credo. Hysaj alla Lazio? E’ una possibilità, a quanto ci risulta ancora non è stato chiamato l’agente ma conosce molto bene Sarri e lui ama avere almeno 2-3 giocatori che conoscano i suoi sistemi. Ounas vale Lozano? Per me no, Lozano è molto forte e più forte di Ounas. Perché il Napoli non ha preso Sarri? Bisognerebbe parlarne con De Laurentiis. Io penso che qualche chiacchierata con il Napoli possa averla fatta. Sarri ha fatto cose straordinarie, il passaggio alla Juventus è stato vissuto come un tradimento. Io sono dell’idea che una volta che una storia è conclusa debba restare tale, salvo rare eccezioni.”

Fonte: Radio Marte