L. Marchetti, giornalista: “Per vederlo in uscita ci vogliono un bel po’ di milioni”

A Radio Marte nel corso è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Allenatori molto pagati? L’Inter con Inzaghi ha tagliato, Sarri e Spalletti guadagneranno di meno in verità. Il Sassuolo pure sta riflettendo bene su pregi e difetti di Giampaolo e Dionisi. Il Napoli in Champions League non avrebbe mai fatto brutta figura. Contro il Verona purtroppo era l’ultima partita e non è stata vinta, se l’avesse vinta forse parlaremmo di altre prospettive. Purtroppo ha fatto male nell’ultima gara, mentre precedentemente aveva fatto bene.