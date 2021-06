Il futuro di Sebastiano Luperto potrebbe essere ancora in Campania

La Salernitana, in attesa di conoscere il suo futuro inerente alla questione societaria, inizia a muoversi sul mercato dove cercherà alcuni elementi tra difesa e fascia destra. Per il primo ruolo si parla di Sebastiano Luperto, 23 presenze lo scorso campionato con il Crotone, di proprietà del Napoli. Le opzioni sono Caldirola del Benevento e un centrale polacco Mariusz Malec. Per la fascia destra in vantaggio su tutti, secondo il CdS, Gaetano Letizia, ragazzo nativo di Scampia e con buone doti tecniche.

La Redazione