G. Lepore, ex Tribunale di Napoli: “Le indagini dovevano riguardare tutta la Serie A”

A Radio Marte è intervenuto Giandomenico Lepore, ex capo della Procura del Tribunale di Napoli: “La situazione attuale del calcio? Le cose che si facevano una volta diventano pazzielle. Stanno venendo fuori delle brutte cose, è un brutto momento sia per il calcio che per la magistratura. Non tutti i magistrati – così come non tutti gli amministratori del calcio – sono però la stessa cosa. Sicuramente ci sono dei reati previsti dal codice penale, quindi poi bisognerebbe cominciare un’indagine. Chiaramente però investirebbe non solo l’Italia ma pure altri Paesi. E’ essenziale capire se si possa fare al più presto o possa diventare un lavoro inutile che non si conclude in tempo.