Fabian è “a rischio”, il suo sostituto potrebbe arrivare dal Belgio

Il Napoli riflette sul futuro di Fabian Ruiz, nel mirino di Barcellona, Real e Atletico Madrid, e guarda in Belgio per il possibile sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, gli azzurri pensano per la precisione a Charles De Ketelaere, centrocampista del Club Brugge che piace parecchio al ds Giuntoli.

Il trequartista classe 2001 viene valutato circa 15 milioni di euro, ma il club partenopeo vorrebbe provare ad abbassare le richieste economiche dei nerazzurri inserendo magari qualche bonus nell’operazione.

da TMW