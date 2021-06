Dries Mertens: “Addio al Napoli? Non ne vedo il motivo di lasciare i colori azzurri”

Sabato sera alle ore 21,00 ci sarà l’esordio agli Europei del Belgio del c.t. Martinez contro la Russia e la concentrazione è davvero al massimo. In conferenza stampa le parole dell’attaccante della nazionale fiamminga e del Napoli Dries Mertens. “Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che non me ne andrò. Non c’è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli”.

Fonte: gazzetta.it