L’infortunio lo costringerà a saltare gli Europei, ma il futuro è incerto per Arek Milik. Il bomber del Marsiglia, accostato alla Juve, nelle precedenti sessioni di mercato ed anche in questa, torna anche nel mirino della Fiorentina. Il quotidiano La Nazione oggi in edicola fa sapere che i viola lo hanno messo nel mirino scegliendolo come punta in grado di poter affiancare Vlahovic. L’alternativa è un altro ex azzurro come Pavoletti del Cagliari.

da TMW