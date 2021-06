Compleanno Ancelotti, gli auguri della SSCN al mister!

E’ da poco ritornato a Madrid, Carlo Ancelotti, in una società dove è riuscito nell’ impresa di vincere la “decima”, la tanto sospirata Champions League numero 10. A Napoli, la sua avventura non è stata fortunatissima, soprattutto nella seconda stagione e in città ancora, in realtà, ci si chiede come mai, vista l’esperienza, la professionalità e la personalità del tecnico. Oggi Re Carlo compie gli anni e la SSCN gli fa glia auguri attraverso i propri canali ufficiali:

🎂 | Auguri di buon compleanno a Mister Ancelotti! pic.twitter.com/5cDFdy6S9R — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 10, 2021