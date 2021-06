CALCIO FEMMINILE – Italia-Paesi Bassi 1-0, decide Girelli. Prova convincente delle azzurre

Questo pomeriggio allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato i Paesi Bassi, test importante per le azzurre. La squadra italiana parte forte e sblocca su calcio di rigore con Girelli che supera con un diagonale Van Veenendaal. Le olandesi trovano difficoltà nella prima frazione, solo Snoijes poteva far gol, ma salva sulla linea Linari. Nella ripresa l’Italia rischia solo con Van Dongen, blocca Giuliani. Le occasioni migliore le hanno le azzurre, soprattutto con Bonansea, palla fuori di poco, con Serturini, salva il portiere ospite e infine Giacinti, tiro debole, blocca l’estremo difensore dei Paesi Bassi. Prova convincente delle azzurre che si sono difese bene e corso pochi rischi. A fine gara le parole del c.t. Milena Bertolini: “Per noi era un test importante, contro un avversario davvero forte. C’è servito per testare la nostra condizione fisica, abbiamo palleggiato al meglio, senza commettere errori e non era semplice contro una squadra come i Paesi Bassi, perciò sono molto soddisfatta”.

La Redazione