CALCIO FEMMINILE – Il Napoli di Carlino molto attiva sul mercato

In attesa di iniziare la prossima stagione, dove ci sarà per la prima volta in assoluto il derby campano Napoli femminile-Pomigliano, il club azzurro è molto attivo sul mercato. Le ultime danno per trattative avanzate per la calciatrice dell’Empoli Ladies Acuti e la spagnola Sara Tui del Real Madrid. Si seguono anche le attaccanti Martine Piemonte e l’ex Valeria Pirone. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma Pistolesi ha fatto richieste specifiche per fare una stagione con meno patemi.

La Redazione