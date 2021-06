[Video] QUALIFICAZIONI SUDAMERICA – Colombia-Argentina 2-2, super prestazione di Ospina

Questa notte si è giocata la gara valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Quatar tra la Colombia e l’Argentina e le emozioni non sono mancate. L’a squadra albiceleste allenata da Scaloni passa in vantaggio con il difensore dell’Atalanta Romero che svetta di testa su angolo battuto da De Paul. Il raddoppio è realizzato dal centrocampista del Psg Paredes. Da segnalare un’intervento di Ospina su Lautaro Martinez. Ad inizio ripresa la squadra dei “cafetoros” accorciano le distanze su rigore realizzato da Muriel. Strepitoso ancora Ospina che si supera sulle conclusioni di Lautaro e Leo Messi. Nel recupero pareggio dei padroni di casa di Borja Moreno al minuto 94.

La Redazione