Serie B – Diritti tv e introiti di 40 milioni di euro con Helbitz Media

Arrivano altre indispensabili risorse per la Serie B. La Lega incrementa i propri introiti derivanti dalla vendita di diritti tv e raddoppia quasi i numeri di 3 anni fa quando l’accordo con Dazn e Rai valse 24 milioni di euro. È in dirittura d’arrivo, infatti, l’acquisizione dei pacchetti domestici internet 2021-2024 da parte di Helbiz Media Italia, società che commercializzerà anche i diritti esteri della B, come deciso nell’Assemblea di ieri, per un valore quadruplicato rispetto allo scorso triennio (700.000 € da Perform). Helbiz Media si aggiunge agli accordi già in essere con Sky che aveva aderito all’offerta di entrambi i pacchetti banditi dalla Lega, digitale e Internet. L’intensa attività del presidente Mauro Balata ha portato a casa già 40 milioni di diritti interni più quelli esteri (altri 2 milioni), cifra che potrebbe aumentare se, entro il 15 giugno, si affacciasse un altro operatore, eventualità che non è affatto da escludere visto che Dazn al momento è fuori. Fonte: CdS