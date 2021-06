Separarsi è difficile, Insigne ed ADL troveranno un compromesso

Separarsi è difficile, spesso doloroso. E Lorenzo Insigne non vuole farlo. Si sa che il Napoli resta la sua priorità. Il problema è di natura economica, ma “non sarà complicato trovare un compromesso. La volontà di restare è un fattore da non sottovalutare, che può sicuramente facilitare la trattativa”. Lo si legge stamattina sul Corriere del Mezzogiorno, che aggiunge il non interesse del club a privarsi del suo capitano: “E se arrivasse la proposta indecente, visto che di estimatori ne ha un po’ ovunque? Negli anni scorsi non è mai successo che il Napoli si trovasse ad un’offerta importante per il suo capitano. Probabilmente ritiene che a maggior ragione nell’era Covid che ha falcidiato le casse dei club questo possa accadere. Sa di poter rifiutare, De Laurentiis anche se stavolta c’è il rischio di perdere il giocatore a zero il prossimo anno. La vicenda va risolta, ma non c’è l’esigenza delle parti di farlo ora. De Laurentiis aspetta fiducioso. Insigne asseconda fiducioso. Difficile che i due possano arrivare alla separazione definitiva. All’orizzonte c’è un compromesso che le parti sono certe di trovare”.